Un artiste genevois signe l'affiche du Montreux Jazz 2024

Fresque 'street art' ludique et fourmillant de détails: l'affiche officielle du 58e Montreux Jazz Festival (MJF) a été dévoilée mercredi. Elle est l'oeuvre de l'artiste genevois Rylsee. L'édition 2024 du rendez-vous musical aura lieu du 5 au 20 juillet.

'L'œuvre de Rylsee capture l'effervescence d'une folle soirée au MJF en se focalisant sur les festivaliers et leurs histoires', résument les responsables dans un communiqué. A la manière du livre-jeu 'Où est Charlie?', l'artiste genevois a peuplé l'affiche de multiples scènes de la vie quotidienne du festival.

Chaque regard porté sur l'affiche révèle de nouvelles références. Au public donc de les dénicher, entre aventures festives, amoureuses, familiales, cocasses, hallucinées ou subversives.

'Cité éphémère'

'Je vois le MJF comme une sorte de cité éphémère. Elle se construit en quelques semaines et n'existe pas le reste de l'année. Tout à coup, elle rassemble plein de monde qui y vit des expériences souvent plus intenses en une soirée qu'au cours d'une année entière. Et puis finalement, tout disparaît. Il nous reste alors nos souvenirs et nos rêves communs', commente Rylsee, citée par les organisateurs.

Ceux-ci rappellent que l'édition 2024 aura une saveur toute particulière pour le MJF, amené à se réinventer hors des murs du Centre de Congrès de Montreux. 'Dans ce contexte particulier, Rylsee a imaginé sa propre architecture du festival, articulée autour des initiales 'MJF' desquelles jaillissent astucieusement scènes, balcons, terrasses et escaliers', expliquent-ils.

'J'ai toujours aimé dessiner des villes imaginaires et leur inventer des histoires. C'est ce que j'ai voulu appliquer à l'image du festival. Ce que l'on retient d'une soirée à Montreux, c'est la musique, mais c'est aussi et surtout les moments de partage et de fête, les rencontres, les rires ou même les pleurs. J'ai voulu illustrer cet aspect populaire, vivant et humain', ajoute Rylsee.

Passionné de skateboard

De son vrai nom Cyril Vouilloz, Rylsee est un artiste suisse établi à Berlin. Du graffiti au graphisme, en passant par le lettrage à la main et une approche avant-gardiste de la typographie, le Genevois explore un vaste spectre de disciplines artistiques. Il s'inspire de moments de la vie quotidienne, de la ville et de sa passion du skateboard, 'avec toujours l'envie de faire sourire les gens'.

Depuis 1967, le MJF donne carte blanche à des artistes internationaux pour créer son affiche officielle. En 1982, Jean Tinguely laissait sa trace indélébile, devenue un logo si reconnaissable. Keith Haring en signait trois déclinaisons en 1983, puis en binôme avec Andy Warhol en 1986.

David Bowie se prêtait au jeu en 1995, comme plus récemment Yoann Le moine (Woodkid), Christian Marclay ou JR. Rylsee est le 53e artiste à signer une affiche montreusienne.

/ATS