Un autoportrait de Van Gogh découvert en Ecosse

Un autoportrait de Vincent Van Gogh vieux de plus d'un siècle a été découvert au dos d'un autre tableau du peintre néerlandais par un musée écossais. Une découverte 'incroyablement rare' qui sera partagée avec le public dès la fin du mois.

Cette découverte a été rendue possible après une étude aux rayons X du tableau 'Portrait d'une paysanne' peint en 1885 par Van Gogh. L'autoportrait a été découvert au dos de l'oeuvre, recouvert par des couches de colle et de carton qui, semble-t-il, avaient été ajoutées avant une exposition au début du XXe siècle.

Il montre un homme barbu assis avec un chapeau et un foulard autour du cou. On y voit clairement son oreille gauche, que Van Gogh s'était coupée en 1888 après une violente dispute avec Gauguin à Arles (France).

'Quand on a vu la radio pour la première fois, bien sûr qu'on a été super excités', raconte Lesley Stevenson, conservatrice des National Galleries of Scotland, soulignant que 'ce genre de découverte majeure n'arrive qu'une fois ou deux dans la vie d'un conservateur'.

'De tels moments sont incroyablement rares', s'est émue Frances Fowle, conservatrice spécialiste de l'art français auprès des Galleries. 'Nous avons découvert une oeuvre inconnue de Vincent Van Gogh, un des artistes les plus importants et les plus populaires du monde' s'est-elle réjouie. Le musée comptait auparavant seulement trois oeuvres du peintre.

Séparer les deux peintures?

Van Gogh (1853-1890) est connu pour avoir réutilisé des toiles afin d'économiser de l'argent, surtout au début de sa carrière. Il retournait la toile et peignait de l'autre côté. En 1885, il vivait aux Pays-Bas, et son style était en pleine évolution, cinq ans après s'être inscrit à l'Académie royale des beaux-arts à Bruxelles. L'autoportrait aurait été peint un peu plus tard, influencé par son installation à Paris en 1886 et sa découverte des impressionnistes.

L'étude aux rayons X avait été menée dans le cadre des préparatifs d'une exposition qui s'ouvre le 30 juillet à la Scottish National Gallery - qui fait partie des musées des National Galleries of Scotland - jusqu'au 13 novembre et intitulée 'A taste For Impressionism' (un goût pour l'impressionnisme) avec des oeuvres de Van Gogh, Degas, Gauguin et Monet.

L'autoportrait en sera la pièce-phare, reproduit par la radiographie. Les experts réfléchissent à comment éventuellement séparer les deux peintures, après avoir retiré la colle et le carton, un travail extrêmement délicat pour ne pas prendre le risque d'endommager le 'Portrait d'une paysanne'.

Van Gogh, peintre tourmenté souffrant de maladie mentale dans ses dernières années, peu reconnu de son vivant, était décédé à 37 ans en France après s'être tiré un coup de revolver dans la poitrine.

Son oeuvre se compose de plus de 2000 peintures, dessins et croquis. Il a régulièrement peint des autoportraits, dont 37 étaient connus jusqu'à présent, reflets de l'évolution de son art. En 2021, sa célèbre toile 'Meules de blé' peinte à Arles en 1888, avait atteint 35,85 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's à New York, un record aux enchères pour l'artiste.

/ATS