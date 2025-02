Une version de 'L'Âge mûr', célèbre bronze de Camille Claudel, retrouvé par hasard lors d'un inventaire dans un appartement parisien inhabité, a été adjugée 3,1 millions d'euros aux enchères dimanche à Orléans.

Le bronze de la sculptrice (1864-1943), qui avait été estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros, avait été découvert caché sous un drap, dans un appartement inhabité depuis plus de 15 ans et situé au pied de la Tour Eiffel.

/ATS