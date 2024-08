Un cachalot de 15 mètres échoué sur l'Utoquai de Zurich

Un cachalot de 15 mètres gît depuis lundi matin au bord du lac à Zurich, dans le cadre d'une action artistique de 3 jours du collectif d'artistes Captain Boomer. Celui-ci a été invité par le Zürcher Theater Spektakel, avec l'organisation de protection des mers KYMA.

Pour le Zürcher Theater Spektakel, la confrontation artistique avec les questions écologiques constitue un point fort qui s'est déjà retrouvé dans plusieurs éditions du festival, a-t-il fait savoir lundi. Le festival se déroule jusqu'au 1er septembre sur la Landiwiese à Zurich-Wollishofen.

L'image 'manifestement absurde et émotionnelle d'une baleine échouée au bord du lac de Zurich' a pour but de sensibiliser le public à la destruction de l'environnement,à la disparition des espèces et à la mise en danger des habitats naturels, poursuit le communiqué.

Selon une biologiste marine de KYMA citée dans le communiqué de presse, l'installation montre symboliquement que la Suisse doit apporter sa contribution à la protection des mers, car malgré les stations d'épuration, les produits chimiques et les microplastiques utilisés ici se retrouvent dans les rivières, et donc dans la mer.

Le collectif belge Captain Boomer avait déjà eu l'idée d'un échouage fictif de baleine en 2008. Depuis, il a mis en scène de tels échouages dans différentes grandes villes européennes comme Paris, Londres ou Madrid, et plus récemment en Australie.

