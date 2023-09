Un conservateur de PhotoElysée à la tête de Fotostiftung Schweiz

Lars Willumeit succède à Peter Pfrunder à la tête de la Fondation Suisse pour la Photographie à Winterthour. Conservateur au PhotoElysée à Lausanne depuis 2018, l'homme de 49 ans prendra ses fonctions en juin 2024.

Avant son engagement à Lausanne, Lars Willumeit a travaillé comme rédacteur photo au magazine GEO, à Hambourg et New York et comme directeur photo pour le magazine zurichois 'Du : Die Zeitschrift der Kultur'. Il a enchaîné avec des activités de curateur indépendant pour des expositions à Dubaï ou en Pologne et comme éditeur indépendant.

'Nous avons cherché une personnalité qui ne s’engage pas seulement pour la conservation et la transmission de l’image photographique, mais qui garde à l’esprit son importance croissante et son développement à l'ère du numérique'', a relevé Andreas Spillmann, président du conseil de fondation, dans un communiqué mardi.

Un centre de compétence national

L'actuel directeur de la Fondation Suisse pour la Photographie Peter Pfrunder, qui quitte son poste à l’âge de la retraite, a largement contribué à façonner l’actuelle fondation, créée en 1971, lit-on plus loin. Il est responsable d’un programme d’exposition qui a mis sur un pied d’égalité la photographie documentaire et artistique.

La stratégie de collection développée en collaboration avec Martin Gasser, conservateur de longue date, a mis en avant les œuvres complètes et les archives de créateurs photographiques individuels.

Il s’est également engagé dans la transformation de la fondation privée en un centre de compétence national au rayonnement international. A l’heure actuelle, la Fotostiftung Schweiz gère plus de 100 archives photographiques de photographes exceptionnels, dont les œuvres sont également accessibles en ligne.

