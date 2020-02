Un livre romand reçoit le titre de « plus beau livre du monde » 2020

La 'Goldene Letter' 2020, qui distingue le plus beau livre du monde, a été attribuée à un ouvrage romand, l''Almanach ECART. Une archive collective, 1969-2019'. Le livre est coédité par la HEAD de Genève et les éditions art&fiction, basées à Lausanne et Genève.

'Artiste genevois et international, équipe de chercheurs suisses, graphiste bâlois, imprimeur tessinois, éditeur basé à Lausanne et à Genève, le plus beau livre du monde est 100% suisse', a indiqué jeudi à Keystone-ATS Marie Pittet, responsable chez art&fiction. Paru en décembre dernier, l'ouvrage a été dirigé par Elisabeth Jobin et Yann Chateigné, conçu et mis en page par Dan Solbach.

Cette publication de 424 pages et 610 illustrations, fruit de deux années de recherche, présente près de 400 documents d'archives accompagnés d'une dizaine d'essais éclairant la richesse des archives Ecart, collectif artistique genevois.

Médaille d'argent

La plus haute distinction du concours international 'Best Book Design from all over the World 2020' est décernée chaque année par la Fondation Buchkunst (livre d'art), sise à Leipzig en Allemagne. Trois autres médailles (or, argent et bronze), ainsi que des titres honorifiques, sont aussi décernés annuellement.

Deux d'entre eux ont été remportés par des ouvrages suisses. La médaille d'argent est allée au 'Musée ne suffit pas/ The Museum is Not Enough' (Jonathan Hares, Lausanne) et le diplôme d'honneur à 'Etwas fehlt' (Vinzenz Meyner, Zurich).

Lors de cette édition 2020, cinq jurés en provenance d'Allemagne, de France, des Etats-Unis, de Corée du Sud et d'Estonie ont jugé début février près de 600 livres issus de 31 pays à la Bibliothèque nationale allemande de Leipzig. La remise officielle du prix aura lieu dans le cadre de la Foire du livre de Leipzig, du 12 au 15 mars.

Plus beaux livres suisses

L''Almanach ECART', 'Le Musée ne suffit pas' et 'Etwas fehlt' ont également été primés par l'Office fédéral de la culture (OFC) dans le cadre du concours annuel 'les plus beaux livres suisses', de même que 17 autres ouvrages. Tous seront exposés au Helmhaus de Zurich du 3 au 6 septembre, indique jeudi l'OFC dans un communiqué.

Le concours a pour but de distinguer des réalisations particulièrement abouties dans la production et l'art du livre, et d'attirer l'attention sur des ouvrages qui expriment les tendances contemporaines, précise l'OFC.

Le prix Jan Tschichold, qui honore des prestations remarquables dans le domaine du design éditorial, a quant à lui été attribué à Maximage. Fondé en 2009 par David Keshavjee et Julien Tavelli, le studio est basé à Genève, Zurich et Paris.

/ATS