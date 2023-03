Un parcours interactif sur les « empreintes coloniales » de Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel continue de documenter son passé et ses zones d'ombre. Un parcours connecté baptisé 'Neuchâtel empreintes coloniales' invite dès jeudi le public à redécouvrir l'espace public neuchâtelois au prisme de son histoire coloniale.

Ce parcours, accessible gratuitement en tout temps et en trois langues via l'application Totemi, a pour but 'd'approfondir la connaissance de l'histoire de notre région et son implication dans le colonialisme et la traite négrière', a expliqué devant la presse Thomas Facchinetti, le conseil communal en charge de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale.

'Ce parcours est la preuve supplémentaire du vaste mouvement de repositionnement qu'a entrepris Neuchâtel face à son histoire. Les pétitions émanant de la société civile et leur résonance politique ont abouti à quelque chose de positif et constructif ', a-t-il souligné.

Ce projet fait suite, en effet, à d'autres actions de sensibilisation et de vulgarisation menées à Neuchâtel en réponse aux controverses autour de son passé colonial, notamment sur la figure de David de Pury.

Balade et support pédagogique

Concrètement, le parcours se présente sous la forme d'un tracé d'un kilomètre reliant sept postes pour une balade d'environ une heure. De l'hôtel des Postes en passant par la résidence Pourtalès, l'hôtel DuPeyrou, la maison Suchard, la place Pury, l'esplanade du Mont-Blanc et le collège latin, les visiteurs ont la possibilité 'd'aborder différentes thématiques historiques tout en faisant des liens avec le présent et les réalités actuelles', ont ajouté Mélanie Huguenin-Virchaux et Matthieu Gillabert, historiens et co-concepteurs du projet.

A chaque étape, un quiz, une vidéo, des infographies et un message vocal raconteront le contexte et l'histoire des sept bâtiments et places visitées. En outre, ce nouveau parcours interactif est complété par un dossier pédagogique à destination des enseignants.

'Ce dossier est un outil qui permettra aux professeurs de faire le lien entre la grande histoire qui figure dans les manuels et l'histoire locale, plus concertante pour les écoliers', a relevé Sylvie Pipoz, responsable de la conception pédagogique et de la médiation.

Visites guidées

Les responsables soulignent également que le lancement de l'application coïncide avec la Semaine d'actions contre le racisme et le Printemps culturel Neuchâtel consacré aux 'Amériques noires'. En marge des visites libres et spontanées, des visites guidées sont prévues le 29 avril à 14h00 et le 24 mai à 18h00.

/ATS