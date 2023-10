Un quatuor danois remporte le 77e Concours de Genève

Le Novo Quartet de Copenhague a remporté dimanche le premier prix au 77e Concours de musique de Genève. Ce quatuor à cordes, fondé en 2018, est 'l'un des jeunes ensembles les plus prometteurs du Danemark', a salué le jury.

Les deux autres quatuors retenus pour la finale, le Quatuor Elmire, basé à Paris, et le Quartett Hana, fondé à Munich, ont remporté le deuxième prix ex-aequo. 'Aucun troisième prix n'a été décerné cette année, tant le niveau nous a semblé élevé', a expliqué la violoniste Corina Belcas, présidente du jury, citée dans le communiqué.

Elle s'est dite convaincue que 'tous les quatuors présents ont une carrière fantastique qui les attend'. Un concert avec les musiciens récompensés aura lieu lundi.

Au départ, une centaine de musiciens parmi près de 230 candidats, flûtistes et quatuors, étaient en lice à cette compétition qui vise à promouvoir des jeunes talents. Les flûtistes doivent encore ferrailler, la finale étant prévue samedi prochain.

Le Concours de Genève a été lancé en 1939. Il est l'un des plus importants concours internationaux de musique. Son objectif est de faire découvrir de jeunes talents, de les promouvoir et de les soutenir. Le premier prix est doté de 20'000 francs. Les lauréats reçoivent aussi un encadrement personnel de deux ans pour la gestion de leur carrière naissante.

Le Concours de Genève a révélé près de 800 artistes, dont le pianiste Arturo Benedetti Michelangeli, le pianiste et chef d'orchestre Georg Solti, le flûtiste Emmanuel Pahud et le pianiste Louis Schwizgebel. La pluridisciplinarité lui donne sa particularité. Des disciplines phares sont proposées chaque année en alternance: le piano, la flûte, le hautbois, la clarinette, le violoncelle, l’alto, le quatuor à cordes, le chant et la percussion.

