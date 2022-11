Un totem de 36 tonnes de céramiques pour la Ferme des Tilleuls

La Ferme des Tilleuls inaugure samedi son Colossal d'art brut signé Danielle Jacqui. Ces 36 tonnes de céramiques multicolores se dressent dans la cour de l'espace culturel de Renens. Il ne manque plus qu'une passerelle pour voir le totem d'en haut.

Cette inauguration est l'aboutissement d'une longue aventure. 'Sept ans pour nous à Renens, beaucoup plus pour Danielle Jacqui', se souvient Marianne Huguenin, ancienne syndique de la ville et présidente du Conseil de Fondation de la Ferme.

A l'origine, l'oeuvre devait orner la façade de la gare d'Aubagne, près de Marseille, mais le projet ne s'est finalement pas fait. Des parties ont trouvé asile dans des musées à Nice, Montpellier et Sète, mais l'essentiel - près de 4000 pièces - a pris le chemin de Renens. Un dénouement 'improbable', résultat de 'hasards, d'opportunités et de coups de coeur', résume Marianne Huguenin.

Légué à Renens

Danielle Jacqui, 88 ans et demi, a légué en 2015 à la Fondation de la Ferme des Tilleuls les milliers de pièces-sculptures sur lesquelles elle travaillait depuis près de 10 ans. Après cinq ans de travaux préparatoires, le chantier a débuté en 2020, pour se terminer ces jours.

ORGANuGAMME II est un ensemble inclassable de 14 mètres de haut. A Renens, Danielle Jacqui a complété son oeuvre grâce au four mis à disposition. L'artiste - petite dame aussi fragile et élégante que franche et indocile - reconnaît qu'elle a eu du mal à s'adapter à l'architecture, mais que le projet final est 'magnifique'.

Niaque et précision

Lors du montage, l'artiste a beaucoup veillé aux correspondances de couleurs. 'Il faut avoir une vue d'ensemble, pour que l'oeuvre soit visible. Mon travail est précis. C'est très calculé, très réfléchi', dit-elle. 'Et il n'y a pas deux pièces pareilles'.

Danielle Jacqui est une figure majeure de l'art singulier, une forme d'art brut, exposée dans plusieurs musées en France et aux Etats-Unis. Cette ancienne brocanteuse, devenue peintre, brodeuse, écrivaine puis céramiste, foisonne de créativité. Autodidacte, elle a appris l'art sur le terrain et s'est imposée grâce à sa 'niaque'.

Sa maison à Roquevaire, près d'Aubagne, est entièrement recouverte et remplie d’œuvres d’art. Elle fait actuellement l’objet d’une demande de protection comme monument historique de France.

Un totem pour la Ferme

A Lausanne, la Collection de l'Art brut possède une soixantaine de créations signées Danielle Jacqui, notamment des oeuvres textiles, des écrits et des peintures. Avec ce Colossal d'art brut, oeuvre métallique tridimensionnelle recouverte de céramiques, Renens abrite désormais une des oeuvres majeures de l'artiste. La création sert de totem à la Ferme des Tilleuls, qui a ouvert ses portes en 2017.

Pour découvrir l'ensemble plus en détail, un audioguide est disponible aux heures d’ouverture de l'espace culturel. Dans cet enregistrement, Danielle Jacqui emmène le visiteur dans ses techniques de travail, sa théorie des couleurs et son récit de directrice artistique au cœur du chantier.

L'aventure a coûté environ 2,4 millions de francs, financés pour l'essentiel par les fonds propres de la Fondation de la Ferme des Tilleuls (1,37 million) et par des fondations privées (Loterie romande, BCV et Guignard, 574'000 francs). Le canton de Vaud, Renens et les communes voisines ont versé quelque 200'000 francs au total.

/ATS