Une Suissesse défend les intérêts des auteurs européens

Nicole Pfister Fetz est la nouvelle secrétaire générale de l'organisation faîtière European Writer's Council (EWC), dont le siège est à Bruxelles. Elle représentera les intérêts de plus de 220'000 écrivains, qui publient dans 34 langues différentes.

Née en 1968, cette Zougoise a pris ses nouvelles fonctions début juillet, précise l'EWC dans un communiqué mercredi. Elle dirigera l'organisation avec le président nouvellement élu, l'auteur espagnol Miguel Ángel Serrano. Avec cette nomination, Nicole Pfister Fetz fait un bond de la Suisse vers l'Europe. De 2007 à juin dernier, elle était directrice de l'association professionnelle A*dS Autrices et auteurs de Suisse.

L'EWC est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui regroupe actuellement 49 associations professionnelles nationales d'auteurs et de traducteurs littéraires dans 31 pays européens. Plus précisément: les Etats membres de l'UE, l'Islande et la Norvège, la Biélorussie, la Grande-Bretagne, la Macédoine, le Monténégro et la Suisse. L'EWC est ainsi la seule organisation faîtière en Europe qui représente les intérêts et les besoins professionnels des écrivains européens 'dans le domaine du texte et du livre, tous genres confondus', indique le communiqué.

Parallèlement à son travail au sein de l'EWC, Pfister Fetz reste présidente de la Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS) et de Suisseculture Sociale. Cette dernière est l'organisation faîtière des associations professionnelles visant à améliorer la sécurité sociale des acteurs culturels en Suisse. Sur mandat du Conseil fédéral, elle a notamment été responsable de l'aide d'urgence Covid pour les acteurs culturels de 2020 à 2022.

C'est justement maintenant, alors que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, qu'il devient de plus en plus important de défendre les auteurs et les contenus qu'ils créent, a déclaré dans le communiqué Mme Pfister Fetz en parlant de sa nouvelle activité.

/ATS