Une cour d'appel annule la condamnation de Weinstein pour viol

Une cour d'appel de New York a annulé jeudi la condamnation pour viol et agressions sexuelles de l'ex-producteur star d'Hollywood Harvey Weinstein en 2020 dans cet Etat, et ordonné un nouveau procès, un revers pour le mouvement #MeToo.

La cour d'appel a estimé que des erreurs de procédure avaient été commises durant le procès à New York d'Harvey Weinstein, qui a été séparément condamné à de la prison à Los Angeles.

Durant le procès new-yorkais, des témoignages portant sur d'autres faits que ceux commis contre les personnes plaignantes avaient notamment été admis 'de façon erronée', selon l'une des juges de la cour d'appel. Or ces témoignages avaient 'dépeint une image hautement préjudiciable' de M. Weinstein.

'La solution à ces erreurs choquantes est un nouveau procès', a poursuivi cette juge, Jenny Rivera.

Au total, quatre juges se sont prononcés pour l'annulation de cette condamnation et trois contre.

'Avec cette décision, la cour continue à contrecarrer les victoires régulières pour lesquelles les survivantes de violences sexuelles se sont battues', a pour sa part écrit la juge Madeline Singas, qui s'est prononcée contre la décision prise jeudi.

'Oubliées'

'Les femmes qui portent le traumatisme de violences sexuelles et les blessures des témoignages répétés sont oubliées', a-t-elle ajouté.

Harvey Weinstein, 72 ans, avait été condamné à 23 ans de prison à New York en 2020 pour viol et agressions sexuelles.

Puis en 2023, l'ex-producteur a été condamné à 16 ans de prison à Los Angeles pour des faits similaires.

Il n'a jamais reconnu publiquement autre chose que des relations consenties.

Harvey Weinstein est actuellement détenu dans une prison de l'Etat de New York, selon les médias américains.

Le mouvement #MeToo avait été déclenché par les révélations sur le comportement de prédateur sexuel d'Harvey Weinstein, dont l'influence sur Hollywood était par le passé immense.

Les films qu'il a produits ont reçu de très nombreuses nominations et récompenses aux Oscars, une célébrité qui a longtemps empêché ses victimes de parler, par peur de répercussions sur leur carrière.

Depuis 2017, des dizaines de femmes, dont Angelina Jolie et Gwyneth Paltrow ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de viols. Mais le délai de prescription a été dépassé dans nombre de ces affaires.

Le film 'She said', sorti en 2022, retrace l'enquête de deux journalistes du New York Times sur le tout puissant producteur.

/ATS