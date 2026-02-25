Une délégation grisonne accueillie à Corsier-sur-Vevey (VD)

Le collège de Corsier-sur-Vevey (VD) a accueilli une délégation grisonne dans ses classes mercredi, dans le cadre de la Semaine romanche à l'école vaudoise. Au programme: cours de langue, cortège festif et célébration de la diversité culturelle.

La journée a débuté avec un cours de romanche destiné aux élèves de 9e année. Sur l'écran devant la classe: 'Rumantsch dans ta poche'.

Des plus jeunes ont ensuite fêté la Chalandamarz ou calendes de mars, une fête célébrée le 1er mars dans les régions romanches, qui vise à repousser l'hiver au moyen de cloches pour faire revenir le printemps. Des élèves de 1ère et 2e année ont ainsi défilé aux couleurs du costume traditionnel.

La deuxième partie de la matinée était consacrée à la partie officielle. Le conseiller d'Etat Jon Domenic Parolini s'est notamment exprimé au nom du département de l'éducation, de la culture et de la protection de l'environnement (EKUD) du canton des Grisons.

La diffusion d'un enregistrement vidéo du conseiller fédéral Ignazio Cassis - qui a initié la Semaine internationale de la langue romanche (Emna Rumantscha) - a clôturé l'événement. Lancée en 2021, elle a pour objectif de souligner 'l'importance du plurilinguisme pour la cohésion nationale et pour la politique extérieure de la Suisse en mettant la lumière sur la plus petite et la plus ancienne des langues nationales suisses.'

/ATS