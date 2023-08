Une exposition 30 ans après l'incendie du pont de la Chapelle

La nuit de jeudi à vendredi marque le 30e anniversaire de l'incendie du pont de la Chapelle de Lucerne. Le musée de Lucerne propose une exposition qui revient sur cet événement, mais aussi sur d'autres thématiques liées au plus ancien pont en bois d'Europe.

Avec l'exposition 'Wahrzeichen in Flammen' (L'emblème en flammes), on se souvient que le pont sur la Reuss, qui faisait également partie des fortifications de la ville, a été mentionné pour la première fois en 1333. Près de 250 ans plus tard, un notable de l'époque Renward Cysat a élaboré un premier concept pour une série de peintures présenté dans l'exposition, à l'instar d'un projet de tableau du peintre Heinrich Wägmann.

Les peintures triangulaires que l'on voit sous le toit du pont relatent des événements historiques. Depuis l'incendie, ils donnent matière à discussion. En 2002, il a été décidé de laisser une partie des pignons vides afin de rendre la perte visible, ce qui n'est pas apprécié de tous.

Aujourd'hui, le pont abrite également des tableaux qui étaient entreposés au moment de l'incendie. Elles proviennent d'une partie du pont qui a été démolie au 19e siècle, après le remblayage des rives de la Reuss.

En 1898, la démolition du pont a même été demandée pour des raisons esthétiques. Si le pont est encore debout, c'est grâce aux touristes anglais. Aujourd'hui, il est l'emblème de Lucerne.

L'importance du pont pour Lucerne s'est également manifestée lors de l'incendie qui a fait l'objet de reportages dans le monde entier. Un morceau de bois carbonisé du pont de la Chapelle, repêché dans la Reuss près du musée, est présenté dans l'exposition. Le jour même de l'incendie, la reconstruction a été décidée. La réouverture huit mois plus tard a permis à nouveau une grande opération de marketing pour la ville.

