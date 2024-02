Une immersion végétale Made in Antigel dans les serres de Lullier

Le Festival Antigel, connu pour ses performances artistiques dans des lieux insolites, a investi vendredi soir pour la première fois le site de formation aux métiers de la nature de Lullier à Jussy (GE). Une balade envoûtante à travers les serres et les pépinières.

Environ 150 personnes équipées d'un casque audio doté de lumières vertes avancent lentement dans la nuit épaisse de la campagne genevoise. Cette étrange procession partie du Centre de formation professionnelle nature et environnement (CFPNE) est guidée à travers les 30 hectares du site.

Dans le casque, des comédiens racontent l'étrange histoire d'une chercheuse qui se retrouve seule dans la base Horizon Vert en 2067. L'interaction avec la nature est au coeur de ses interrogations et de ses espoirs. La femme pousse les expériences au point de réussir à faire pousser une ancolie sur son sternum. Un succès qui la remplit de joie.

Cette fable, écrite par Fabrice Melquiot, prend une dimension onirique grâce aux performances qui jalonnent la balade artistique. Un danseur drapé dans un énorme voile vert termine la tête à l'envers. Les serres de floriculture et leurs tables inondables sont parées de lumière rose et rouge donnant à cet énorme espace des allures de base scientifique inquiétante.

Ballet aérien

Des étudiants munis de combinaisons stériles s'affairent mécaniquement autour d'une rempoteuse. Le public retrouve ensuite le danseur sur le site du compost plongé dans une ambiance verdâtre. Plus loin, dans le local de lavage des machines, une danseuse propose un ballet aérien autour d'un drap suspendu.

La balade immersive végétale se termine dans les serres maraîchères au son d'un violoncelle avec une danseuse virevoltant à travers les goutteurs. Conquis, le public a pendant plus d'une heure pu se plonger dans les méandres du CFPNE en se laissant porter par des sons et des lumières apaisantes. Les quatre représentations prévues vendredi et samedi affichaient complet.

21 communes

Cette14e édition du Festival Antigel qui a débuté le 1er février se poursuit jusqu'au 24 février. Près de 70 événements et 118 représentations sont au programme dans 21 communes genevoises ainsi qu'à Nyon (VD) et en France voisine.

antigel.ch

/ATS