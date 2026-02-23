Villi Hermann reçoit le Prix d'honneur du cinéma suisse 2026

Le Prix d'honneur du cinéma suisse 2026 sera remis au réalisateur, producteur et scénariste Villi Hermann, a annoncé mardi l'Office fédéral de la culture (OFC). Le Tessinois d'adoption est récompensé pour une longue carrière internationale et engagée.

'Son œuvre, saluée pour son audace, son engagement social et son raffinement artistique, fait de lui une référence incontournable du cinéma helvétique sur la scène internationale', a souligné l'OFC dans un communiqué. En plus de cinquante ans de carrière, le réalisateur octogénaire a participé à définir l'identité du cinéma de la Suisse italienne, selon l'OFC.

Depuis les années septantes, il a produit et réalisé une quarantaine de films. Souvent engagés, comme son premier long métrage 'San Gottardo' en 1977, ils lui ont ouvert les portes des grands festivals internationaux. Villi Hermann fonde en 1981 sa maison de production. Il soutiendra ensuite de jeunes talents, contribuant 'à la naissance d’une 'nouvelle vague' du cinéma tessinois', selon l'OFC.

/ATS