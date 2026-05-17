Violences sexuelles: les plaintes contre Bruel « seront regroupées »

L'ensemble des plaintes pour violences sexuelles contre Patrick Bruel 'seront regroupées au ...
Violences sexuelles: les plaintes contre Bruel « seront regroupées »

Violences sexuelles: les plaintes contre Bruel

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'ensemble des plaintes pour violences sexuelles contre Patrick Bruel 'seront regroupées au parquet de Nanterre compétent en raison du domicile' de l'acteur et chanteur, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau. L'artiste est visé par au moins quatre plaintes.

'A ma connaissance à l'heure actuelle', Patrick Bruel fait l'objet de quatre plaintes en région parisienne, a-t-elle précisé dimanche sur RTL, sans compter celle annoncée par l'animatrice Flavie Flament, déposée auprès du doyen des juges d'instruction à Paris mais dont le parquet n'a pas encore été formellement notifié.

'Il y en a sans doute de plus anciennes, je ne sais pas si elles seront reprises à Nanterre', a précisé la magistrate.

/ATS
 

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