Visions du Réel: le cinéaste haïtien Raoul Peck invité d'honneur

Le cinéaste haïtien Raoul Peck est l'invité d’honneur de la prochaine édition du Festival du film documentaire 'Visions du Réel' à Nyon du 4 au 13 avril. Le réalisateur de 'I Am Not Your Negro' reviendra sur sa filmographie habitée par les luttes émancipatrices.

Raoul Peck prendra part à la prochaine édition du Festival à l’occasion d’une masterclass et d’une rétrospective de son œuvre documentaire, tandis qu’'Ernest Cole, photographe', son dernier long-métrage, présenté au dernier Festival de Cannes en Séance Spéciale, sera projeté à Nyon, lit-on dans un communiqué de Visions du Réel. Cet hommage s’inscrit dans une collaboration avec la Cinémathèque suisse et le département cinéma de l’ECAL.

Passeur de récits racontés du point de vue des peuples dominés, Raoul Peck brosse souvent le portrait d'hommes politiques ou de lettres comme Patrice Lumumba. 'Lumumba, La Mort du prophète' (1990) ou 'James Baldwin – I Am Not Your Negro' (2016), Oscar du Meilleur film documentaire, du Bafta et du César.

Une série hybride, produite par HBO

'Exterminate All The Brutes', série hybride en quatre parties, produite par HBO, sera également projetée durant le Festival: elle propose un voyage dans le temps qui revisite l’histoire du colonialisme. Elle est récompensée par un Peabody Award en 2022 et a également donné lieu à un essai littéraire et critique de Peck.

Raoul Peck est né en Haïti en 1953. Enfant, il a fui avec ses parents la dictature de Duvalier pour s’installer au Congo, devenu indépendant. Fuyant les violences, il s'exile, fait ses écoles à Brooklyn et son lycée chez les Jésuites à Orléans.

Ingénieur et économiste de formation, il se tourne ensuite vers le journalisme, la photographie et le cinéma, étudiant notamment à Berlin dans les années 1970, une ville très politisée à cette époque.

De 1995 à 1997, il est ministre de la Culture de la République d’Haïti. Multiprimé pour ses films, il a aussi été membre du jury au Festival de Cannes, à la Berlinale et au Festival de Sundance.

Le programme complet de la 56e édition de Visions du Réel sera dévoilé le 12 mars.

/ATS