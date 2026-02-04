Vol au Louvre: la couronne d'Eugénie a conservé sa quasi-intégrité

La couronne de l'impératrice Eugénie, endommagée lors du cambriolage du Louvre survenu le 19 octobre, va pouvoir être restaurée à l'identique 'sans recours à la reconstitution ou la restitution', a annoncé mercredi le musée dans un communiqué.

La couronne, que les cambrioleurs ont laissé tomber dans leur fuite, a subi 'un écrasement et s'en est trouvée très sensiblement déformée', indique le musée, ajoutant que le joyau toutefois 'a conservé sa quasi-intégrité, permettant sa restauration complète'.

/ATS