Vol de 400 oignons à la Fête de la tulipe de Morges

Quelque 400 oignons de tulipes et deux arbustes décoratifs ont été volés à la Fête de la tulipe alors que l'emblématique manifestation de la ville de Morges démarre samedi. Pour Véronique Hermanjat, présidente de la fête, le délit a été perpétré par un professionnel.

'Les oignons d'un premier massif ont été volés il y a environ 10 jours. Cela s'est répété sur un second massif le week-end dernier. Les voleurs ont également emporté deux arbustes plantés à l'entrée du parc de l'Indépendance', a précisé à Keystone-ATS Véronique Hermanjat, confirmant une information révélée vendredi le Journal de Morges et 24 heures. Une plainte a été déposée par la ville.

Une perte surtout symbolique

Selon la présidente, il s'agit là d'un acte professionnel: 'Les massifs n'ont pas été saccagés. Les oignons ont été déterrés de manière soigneuse et les malfrats ont même laissé de côté ce qui était pourri. Ils s'y connaissent !'.

Si les oignons n'ont pas une grande valeur marchande, ils sont tout de même vendus à la fin de la fête afin de financer l'achat des bulbes de l'édition suivante. 'Avec ce vol, seuls huit à dix sacs manqueront. En revanche, si l'entier de la collection venait à être volé, cela représenterait un manque à gagner de 40'000 francs', relève Véronique Hermanjat.

Pour elle, la perte est surtout symbolique et visuelle. En effet, la période de plantation des tulipes étant passée, les massifs seront laissés tels quels et présenteront 'deux trous noirs' aux yeux du public. Les organisateurs souhaitent que ces vols ne 'se banalisent pas' et indiquent que la police a intensifié ses patrouilles dans le périmètre concerné.

Spectacle son et lumière

Gratuite, la 52e édition de la Fête de la tulipe débute ce samedi et durera jusqu'au 14 mai. Hormis la promenade à travers les quelque 140'000 fleurs et 300 variétés de tulipes, les visiteurs auront l'occasion cette année de revoir, dans une 'black box' à l'entrée du parc de l'Indépendance, le spectacle son et lumières spécialement conçu pour la 50e édition.

Spectacles, concerts, cours de yoga, ateliers ou encore chasse aux oeufs seront également proposés au public tout au long de la manifestation.

