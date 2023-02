Voltenauer emmène ses lecteurs à Bex et en Albanie

L'écrivain Marc Voltenauer est de retour avec une nouvelle enquête de l'inspecteur Auer. Si la sombre intrigue de 'Cendres ardentes' se noue du côté de Bex (VD), l'auteur met également le focus sur un petit pays et ses lois ancestrales, l'Albanie.

'Pour mes livres précédents, l'intuition de départ était un lieu, Gryon, l'île de Gotland. Pour ce cinquième ouvrage, je me suis intéressé à la communauté albanaise, sur laquelle courent beaucoup de préjugés liés notamment à la criminalité organisée et à divers trafics', a raconté Marc Voltenauer à Keystone-ATS, à l'occasion de la parution du livre jeudi.

Passionné de voyage, l'écrivain suisse d'origine suédoise s'est rendu sur place et a été fasciné par le pays. La thématique de la criminalité organisée, si elle reste bien présente dans le livre, est passée au second plan. 'J'ai eu envie d'évoquer l'histoire de l'Albanie au travers du destin et de la diversité d'une famille immigrée, installée dans le canton de Vaud', explique-t-il.

/ATS