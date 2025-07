Will Smith replonge Paléo dans les années 1990

Will Smith n'a pas failli mercredi soir à Paléo. Le rappeur américain a offert au public nyonnais ce qu'il était venu entendre, des tubes des années 1990, sans (trop) s'attarder sur son dernier album peu emballant.

Ce n'est pas tous les soirs que le Paléo Festival de musique reçoit une telle figure, à la fois icône du hip-hop, superstar hollywoodienne et responsable d'un des plus gros scandales des Oscars, la célèbre gifle adressée en 2022 à l'animateur Chris Rock.

C'est d'ailleurs cette baffe qui a poussé Will Smith à s'éloigner du cinéma et à revenir à la musique. Avec à la clef un nouvel album en mars, son premier en 20 ans, et une tournée marathon cet été en Europe.

Pour le Paléo, comme pour le Gurten (BE) quatre jours plus tôt, l'aubaine était trop belle d'ajouter une telle célébrité à son palmarès. De même, les fans du rappeur et les nostalgiques des années 1990 ne pouvaient manquer l'occasion de le voir sur scène.

Best of

Pour son premier Paléo, Will Smith a débarqué à minuit pile sur la Grande Scène, au pied de laquelle une marée de smartphones n'a pas tardé à s'allumer. Et pour cause, l'Américain a lancé d'emblée l'un de ses titres les plus célèbres, 'Gettin' Jiggy With It', enchaînant avec 'Miami', autre tube inévitable de ses grandes années.

Plusieurs anciens 'hits' ont suivi, souvent associés aux films qui ont fait la gloire de l'acteur-rappeur. C'est ainsi en costards et lunettes noires que Will Smith et ses danseuses ont interprété 'Men in Black', ou coiffés de chapeaux de cow-boy qu'ils ont fait le spectacle sur 'Wild Wild West'.

Les séquences 'nostalgie' ont aussi tourné autour du 'Prince de Bel-Air', la série télévisée qui a fait décoller sa carrière. Le public a eu droit à la chanson du générique, quelques pas de danse emblématiques de la sitcom, mais aussi, plus curieux, à un hommage tardif à l'acteur James Avery, l'oncle Phil dans la série, décédé il y a... 12 ans.

Bienveillance

Sortis des références aux années 1990, les festivaliers ont eu, sans surprise, plus de mal à s'enthousiasmer lorsque Will Smith a égrainé quelques-unes des chansons de son nouvel album, 'Based on a True Story', un opus qui a fait peu parler de lui, sinon pour s'attirer quelques critiques plus que mitigées.

Au public de Paléo, le rappeur à la cinquantaine bien entamée (il aura 57 ans en septembre) a évoqué les valeurs qu'il souhaite porter avec ce nouvel album, entre résilience et bienveillance.

Durant cet intermède, il a notamment demandé aux festivaliers 'd'ouvrir leur coeur' et de 'se connecter' en s'enlaçant entre eux. L'audience a moyennement joué le jeu: ce n'était visiblement pas pour cette version apaisée de Will Smith qu'elle s'était déplacée, mais pour retrouver l'insouciant rappeur des '90's', lui qui fut l'idole d'une génération.

Clichés suisses

Après ces quelques jours en terre helvétique, durant lesquels les réseaux sociaux l'ont montré en train de croquer un carré de chocolat, s'essayer au cor des Alpes, admirer la Jungfrau ou poser devant le Jet d'eau de Genève, Will Smith reprendra sa tournée en Europe, où une quinzaine d'escales l'attendent encore jusqu'à début septembre. 'C'était mon premier Paléo, mais ce ne sera pas mon dernier', a-t-il promis avant de partir.

/ATS