Un car scolaire percuté par un train en Belgique, plusieurs morts

Un accident dramatique seccoue la Belgique ce mardi matin. Un car scolaire transportant des enfants a été percuté par un train. L'accident s'est produit dans le village de Buggenhout, en Flandres, à « un passage à niveau », a déclaré à l'AFP Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge.

« Ça c'est passé vers 08h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante », a-t-il affirmé. « Le choc a été excessivement violent », a-t-il assuré, déplorant un « bilan dramatique ».

A la mi-journée, le vice-Premier ministre Maxime Prévot a annoncé que quatre personnes, dont deux enfants, avaient perdu la vie dans cette « collision tragique ». Le Premier ministre belge Bart De Wever s'est dit « profondément bouleversé » par ce « terrible accident ». « Mes pensées vont aux familles touchées », a-t-il écrit sur le réseau social X.

Barrière « fermée »

Les circonstances de cet accident sont encore floues. La porte-parole de la police fédérale, An Berger, a indiqué à la chaîne VRT que sept écoliers, le conducteur et un accompagnateur se trouvaient à bord du car scolaire. Et précisé qu'aucun des voyageurs à bord du train n'avait été blessé. Selon Infrabel, ce minibus a franchi le passage à niveau, dont la barrière était fermée, avec un feu rouge. « La barrière était fermée, on a des caméras techniques qui le montrent », a indiqué Frédéric Sacré.

Le train qui l'a percuté roulait à environ 120 km/h et s'apprêtait à amorcer son freinage à l'approche d'une gare, située à environ un kilomètre plus loin. Le minibus a alors « été projeté à une quinzaine de mètres contre un pylône métallique qui soutenait certains câbles du passage à niveau », a ajouté le porte-parole d'Infrabel.

« Tragique accident »

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a déploré le « tragique accident » survenu à Buggenhout, une commune flamande située à une vingtaine de kilomètres de la capitale belge. « Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés », a-t-il écrit sur X.

Le ministre a aussi remercié les services de secours « pour leur intervention rapide sur place ». La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle assuré avoir « le coeur brisé ». « Mes plus sincères condoléances vont aux familles des victimes et à leurs proches. Aujourd'hui, l'Europe pleure avec la Belgique », a-t-elle réagi sur X. /ATS