Le président américain, Donald Trump, a affirmé samedi que les États-Unis devaient encore "s'occuper" d'une ou deux cibles en Iran. Il a notamment pointé le mont Kolang, soupçonné d'abriter un complexe nucléaire.

"Nous avons neutralisé leurs capacités nucléaires. Il nous reste encore à nous occuper, je dirais, d'un ou deux sites, mais nous pouvons faire ça en dix minutes", a déclaré M. Trump à des journalistes dans sa résidence en Floride.

"Vous pourriez probablement regarder du côté de Pickaxe Mountain et il faut s'en occuper. Nous pouvons faire tout cela très rapidement", a-t-il ajouté.

Le mont Kolang, appelé "Pickaxe Mountain" en anglais ("Kolang" signifie "pioche" en persan), est situé dans la province d'Isfahan, à environ 200 km au sud de Téhéran, près du complexe nucléaire de Natanz.

Des informations de presse évoquent une possible campagne militaire courte et intense après les élections américaines de mi-mandat prévues mardi.

"Aucune décision"

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a évoqué cette semaine "une opportunité historique unique" pour Israël avec le président américain d'"éliminer définitivement la menace existentielle" de l'Iran, ennemi juré d'Israël.

Plus tôt samedi, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, avait déclaré que M. Trump n'avait pris "aucune décision", tout en ajoutant qu'il privilégiait une "solution diplomatique".

L'ayatollah Mojtaba Khamenei a averti "d'une riposte immédiate, puissante et sans limite géographique" en cas de nouvelles frappes. "Si les ennemis lancent à nouveau des attaques militaires ou terroristes, ce sont les forces armées de la République islamique et le peuple iranien qui détermineront le moment et les conditions de leur fin", a souligné dans un communiqué écrit le guide suprême, resté invisible depuis sa nomination au début mars.

Il a aussi ordonné aux responsables militaires de mettre à jour la liste des cibles pour y inclure "tous les types d'actifs matériels et immatériels appartenant à l'ennemi américano-sioniste".

L'Iran a déjà menacé de s'en prendre aux centres de données et systèmes d'intelligence artificielle, tout comme aux câbles sous-marins dans le détroit d'Ormuz.

/ATS