Crush, bouiner et prompter entrent dans le dictionnaire

Quel rapport entre l'onigiri, l'instavidéaste et le crush? Ces mots font tous leur entrée dans ...
Crush, bouiner et prompter entrent dans le dictionnaire

Crush, bouiner et prompter entrent dans le dictionnaire

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Quel rapport entre l'onigiri, l'instavidéaste et le crush? Ces mots font tous leur entrée dans les dictionnaires français Le Robert ou Larousse, qui sortent leur édition 2027 ce mois-ci.

Le nouveau millésime du Petit Robert, disponible mercredi, intègre quelque 150 mots et expressions, soit autant que Le Petit Larousse illustré, en vente le 20 mai.

'Chaque entrée dans le dictionnaire est un signe du temps', explique Bernard Cerquiglini, conseiller scientifique du Petit Larousse. 'Le millésime 2027 offre des termes qui illustrent les avancées en matière d'inclusion, dénoncent les maux contemporains' et 'traduisent une ouverture au monde, à travers la francophonie et les cultures culinaires'.

'Un mot entre dans le dictionnaire lorsque nous considérons qu'il est bien implanté dans la langue française', notamment dans les médias ou sur les réseaux sociaux, indique de son côté Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des dictionnaires Le Robert.

Voici, à titre d'exemples, dix nouveaux mots entrant dans le dictionnaire:

- Assertivité: capacité à s'affirmer dans le respect d'autrui (Larousse).

- Bouiner: passer son temps à de vagues occupations (Le Robert).

- Charo: homme à la recherche de multiples aventures amoureuses (Le Robert).

- Crush: penchant amoureux soudain pour quelqu'un; coup de coeur pour quelque chose (Larousse).

- Incel: se dit de la mouvance masculiniste composée d'hommes célibataires qui se prétendent rejetés par les femmes, qu'ils jugent responsables de leur célibat (Larousse).

- Instavidéaste: personne qui diffuse un flux vidéo en direct sur internet, généralement en interaction avec sa communauté (Le Robert).

- Marrainer: accorder son soutien moral à un projet, une cause, en parlant d'une femme (Le Robert).

- Onigiri: mot japonais, boulette de riz assaisonnée et recouverte d'une algue nori (Le Robert).

- Pistole: pastille de chocolat plate, ronde ou ovale utilisée en pâtisserie (Larousse).

- Prompter: envoyer un prompt, une instruction à un algorithme d'intelligence artificielle générative pour obtenir une réponse ciblée (Larousse).

/ATS
 

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