Guy Parmelin se rend au sommet européen en Arménie

Le président de la Confédération Guy Parmelin souhaite aborder des 'problèmes' lors d'entretiens bilatéraux en marge du sommet européen à Erevan. Il participera lundi à la huitième réunion de la Communauté politique européenne en Arménie.

'Cette rencontre permettra des entretiens bilatéraux au cours desquels des messages pourront être transmis et des problèmes abordés', a déclaré M. Parmelin à son arrivée sur les lieux. D'autres personnalités ont également manifesté leur souhait d'aborder certains sujets.

Une rencontre avec la première ministre italienne Giorgia Meloni est notamment prévue. Les relations entre la Suisse et l’Italie sont tendues depuis l’incendie catastrophique de Crans-Montana (VS).

La veille déjà, M. Parmelin s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a-t-il écrit dans un message X. Les deux hommes étaient invités à un dîner destiné aux chefs d'État et de gouvernement.

La Communauté politique européenne (CPE) se réunit deux fois par an. Elle regroupe 47 États européens.

/ATS