Italie: le taux de fécondité a atteint un nouveau plancher en 2025

Le taux de fécondité en Italie a atteint un nouveau plancher de 1,14 enfant par femme en 2025. C'est l'un des niveaux les plus bas au monde, selon les données officielles publiées mardi.

Ces chiffres sont le dernier signe en date du vieillissement rapide de la population italienne.

Le rapport de l'agence Istat montre également que l'Italie affiche l'une des espérances de vie les plus élevées d'Europe: 81,7 ans pour les hommes et 85,7 ans pour les femmes.

Les femmes repoussent le moment d'avoir des enfants pour des raisons financières, en raison des 'conditions précaires pour les jeunes', a indiqué à l'AFP la sociologue Chiara Saraceno.

'C'est encore plus difficile pour les femmes car, en Italie, la répartition des tâches domestiques reste très inégale. Personne ici ne dit plus que 'les mères ne devraient pas travailler' mais on attend d'elles qu'elles s'occupent des enfants', a-t-elle ajouté.

Parmi les plus bas du monde

L'Italie figurait parmi les 10 pays affichant les taux de fécondité les plus bas, aux côtés de la Chine, du Japon et de la Pologne, selon un classement de la Banque mondiale établi à partir de données de 2023. En Suisse, ce taux était de 1,3.

Dans l'ensemble de l'UE, les taux de fécondité sont passés de 1,57 enfant par femme en 2010 à 1,34 en 2024.

La taille de la population en 2025 par rapport à 2024 est restée globalement stable grâce à l'immigration. La population des résidents étrangers a augmenté de 188'000 personnes, tandis que la population résidente italienne a diminué de 189'000 personnes.

/ATS