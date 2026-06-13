L'Iran exclut toute signature d'un accord dans les 24 heures

L'Iran a exclu samedi toute signature dans les prochaines 24 heures d'un protocole d'accord avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.

'Nous devons attendre pour connaître la date exacte de la signature. Ce ne sera pas demain' dimanche, a déclaré à Irna le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, tablant plutôt sur 'les prochains jours'.

Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le gouvernement assure la médiation entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à leur guerre, avait déclaré plus tôt qu'un accord de paix serait 'probablement' finalisé dans les 24 heures.

/ATS