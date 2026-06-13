L'Iran exclut toute signature d'un accord dans les 24 heures

L'Iran a exclu samedi toute signature dans les prochaines 24 heures d'un protocole d'accord ...
L'Iran exclut toute signature d'un accord dans les 24 heures

L'Iran exclut toute signature d'un accord dans les 24 heures

Photo: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

L'Iran a exclu samedi toute signature dans les prochaines 24 heures d'un protocole d'accord avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.

'Nous devons attendre pour connaître la date exacte de la signature. Ce ne sera pas demain' dimanche, a déclaré à Irna le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, tablant plutôt sur 'les prochains jours'.

Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le gouvernement assure la médiation entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à leur guerre, avait déclaré plus tôt qu'un accord de paix serait 'probablement' finalisé dans les 24 heures.

/ATS
 

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