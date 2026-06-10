L'armée américaine bombarde l'Iran accusé d'avoir abattu un Apache

L'armée américaine a annoncé mardi mener des frappes contre l'Iran après qu'un de ses hélicoptères de type Apache a été abattu près du détroit d'Ormuz. Les médias iraniens ont rapporté des explosions dans le sud du pays.

'Des frappes d'autodéfense contre l'Iran' ont commencé à 23h00 (en Suisse) 'sur ordre du commandant en chef', a affirmé sur le réseau social X le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, en référence au président américain Donald Trump. 'La mission est une réponse proportionnée à une agression iranienne injustifiée', a ajouté l'armée.

'La réponse devrait être très forte, très puissante', a toutefois dit le président américain, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision américaine ABC.

Selon des médias iraniens, des explosions ont été entendues en plusieurs lieux sur la côte sud de l'Iran, près du stratégique détroit d'Ormuz, toujours bloqué.

/ATS