L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir intercepté un missile tiré du Yémen. Les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, lancent régulièrement des missiles ou de drones en direction d'Israël, qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.

La grande majorité de leurs tirs sont interceptés.

'Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes', a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.

En réponse aux tirs des Houthis, Israël a bombardé en réponse le mois dernier des sites des rebelles yéménites à Sanaa et dans la province de Jawf (nord), faisant 35 morts et 131 blessés selon les rebelles, qui contrôlent de larges pans du pays.

