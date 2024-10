La Suisse s'attend à une réunion rapidement du Conseil de sécurité

La Suisse a démarré sa seconde présidence du Conseil de sécurité de l'ONU en pleins tirs de missiles iraniens sur Israël. Elle s'attend à une réunion de l'organe sur cette question 'plutôt tôt que tard'.

'Nous avons déjà eu des discussions ce matin', a affirmé à la presse en début d'après-midi à New York (début de soirée en Suisse) l'ambassadrice suisse à l'ONU Pascale Baeriswyl. 'Nous suivons la situation qui change rapidement non seulement avec la plus grande inquiétude, mais aussi très étroitement', a-t-elle ajouté.

'Nous sommes en contact avec tout le monde', a-t-elle également précisé. 'Je ne pense pas que nous ayons besoin urgemment d'une nouvelle résolution. Nous avons besoin urgemment de l'application' de la résolution qui prévoit l'absence de troupes israéliennes et le retrait du Hezbollah du sud du Liban et son désarmement, a encore affirmé l'ambassadrice. 'L'urgence est une cessation des hostilités, un cessez-le-feu', selon elle.

