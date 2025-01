Le Japon marque le 30e anniversaire du séisme meutrier de Kobe

Des milliers de personnes ont commémoré vendredi le tremblement de terre qui a tué en 1995 plus de 6400 personnes et rasé une grande partie de la ville de Kobe, dans l'ouest du Japon. L'archipel voit augmenter le risque d'un 'mégaséisme' dans les prochaines décennies.

La secousse de magnitude 7,2 qui a frappé Kobe le 17 janvier 1995 avait conduit le gouvernement à réviser ses mécanismes de préparation aux tremblements de terre dans l'archipel, qui concentre environ un cinquième des secousses les plus puissantes au monde.

Une minute de silence a été observée dans le centre-ville avant l'aube à 05h46 locales (21h46 en Suisse), l'heure exacte à laquelle le séisme - le deuxième plus meurtrier au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale - a frappé la métropole portuaire.

Un homme qui a perdu sa mère et sa soeur dans la catastrophe a fait part de son traumatisme à la télévision publique NHK: 'Chaque fois que je vois quelqu'un qui leur ressemble, j'ai le sentiment que c'est peut-être elles... Je vis comme ça depuis 30 ans'. Le séisme a fait s'effondrer des bâtiments, ensevelissant des milliers de personnes, arraché des ponts routiers et des voies ferrées, tandis que des incendies ravageaient les maisons en bois.

Les dégâts infligés à la zone portuaire, alors extrêmement dynamique, et aux infrastructures ont porté un coup dur à l'économie de Kobe, provoquant un exode de population au cours des mois et années qui ont suivi. Le Japon connaît plus de 1000 tremblements de terre chaque année. La grande majorité sont inoffensifs, mais de puissants séismes occasionnels peuvent causer des dégâts et pertes humaines d'importance.

Le Japon avait ainsi enregistré une secousse de magnitude 9, le 11 mars 2011, au large de ses côtes nord-est. Celle-ci avait déclenché un raz-de-marée qui a fait environ 20'000 morts ou disparus et provoqué l'accident nucléaire de Fukushima. Dans l'ouest, la région d'Ishikawa peine toujours à se remettre d'un séisme survenu le 1er janvier 2024, qui a tué quelque 500 personnes.

'Transmettre les leçons'

Un panel gouvernemental japonais a relevé légèrement jeudi, à une fourchette entre 75 et 82%, la probabilité qu'un mégaséisme d'une magnitude équivalente à 8 ou 9 frappe le pays dans les 30 prochaines années. Environ 530'000 personnes pourraient perdre leur logement en cas de mégaséisme au niveau de la fosse sous-marine de Nankai, qui s'étend parallèlement aux côtes orientales du pays sur 800 kilomètres, selon une estimation du média Nikkei.

Au total, le gouvernement estime que 9,5 millions d'habitants pourraient être déplacés si une telle catastrophe naturelle survenait. Outre des exercices fréquents de simulation, les autorités s'efforcent de maintenir la sensibilisation du public et de rappeler les consignes pour se préparer à des séismes majeurs.

Dans une récente enquête de la NHK auprès de 1.269 personnes ayant vécu le tremblement de terre de Kobe, plus de 60% des sondés ont estimé que 'les souvenirs et leçons (du drame) s'estompaient'. 'Nous devons transmettre nos expériences et nos leçons, notamment pour impliquer les jeunes générations nées après le séisme', a insisté Motohiko Saito, gouverneur de la préfecture de Hyogo, où se trouve Kobe.

L'ex-empereur Akihito, 90 ans, et l'ex-impératrice Michiko, 89 ans, ont assisté à une cérémonie commémorative. Le couple impérial était arrivé jeudi dans la ville portuaire, où il avait rencontré des survivants de la catastrophe. 'Cela a dû extrêmement difficile', a déclaré Akihito, selon la télévision privée TBS.

/ATS