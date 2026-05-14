Lettonie: la première ministre annonce sa démission

La première ministre lettone Evika Silina a annoncé sa démission jeudi, privée du soutien d'un parti pivot de sa coalition après avoir contraint au départ son ministre de la Défense, tenu responsable de l'incapacité de l'Etat balte à empêcher l'intrusion de drones.

'J'annonce ma démission du poste de première ministre', a déclaré Evika Silina lors d'une conférence de presse à Riga.

La coalition gouvernementale de centre-droit au pouvoir depuis 2023 a perdu mercredi son étroite majorité à la Saeima, le Parlement monocaméral letton, sous l'effet de la défection des élus du parti des Progressistes auquel appartient le ministre de la Défense démissionnaire, Andris Spruds.

Récemment, des drones ukrainiens sont entrés dans l'espace aérien letton.

/ATS