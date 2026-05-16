Lettonie: nouveau gouvernement formé par un membre de l'opposition

Le président letton a confié samedi à Andris Kulbergs, membre de l'opposition conservatrice ...
Lettonie: nouveau gouvernement formé par un membre de l'opposition

Lettonie: nouveau gouvernement formé par un membre de l'opposition

Photo: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS

Le président letton a confié samedi à Andris Kulbergs, membre de l'opposition conservatrice, la tâche de former un gouvernement jusqu'aux élections législatives d'octobre. La crise due à l'intrusion de drones ukrainiens a fait chuter jeudi la coalition centriste.

Conformément à la Constitution lettonne 'j'invite M. Kulbergs à assumer la tâche de former un nouveau cabinet des ministres', a déclaré Edgars Rinkevics après avoir rencontré les représentants de tous les partis représentés dans le parlement de ce pays balte.

La Première ministre lettone Evika Silina avait annoncé sa démission jeudi, privée du soutien d'un parti pivot de sa coalition après avoir contraint au départ son ministre de la Défense, tenu responsable de l'incapacité de l'Etat balte à empêcher la récente intrusion de drones ukrainiens.

/ATS
 

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