Potentiels tirs près de la Maison Blanche, police en masse

D'importantes forces de police sont mobilisées samedi soir dans le quartier de la Maison Blanche ...
Potentiels tirs près de la Maison Blanche, police en masse

Tirs près de la Maison Blanche, police en masse

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

D'importantes forces de police sont mobilisées samedi soir dans le quartier de la Maison Blanche à Washington après que des tirs ont été entendus près de la Maison Blanche. Le chef du FBI a confirmé ces tirs.

Le président Donald Trump était présent à la Maison Blanche au moment de cet incident.

La police a bouclé l'accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l'AFP de pénétrer dans la zone.

Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté sur le réseau social X qu'on leur avait ordonné de courir se mettre à l'abri dans la salle de presse de la Maison Blanche.

/ATS
 

Actualités suivantes

Puissantes explosions à Kiev, visée par des missiles balistiques

Puissantes explosions à Kiev, visée par des missiles balistiques

Monde    Actualisé le 24.05.2026 - 00:59

Danemark: la première ministre chargée de former un gouvernement

Danemark: la première ministre chargée de former un gouvernement

Monde    Actualisé le 23.05.2026 - 15:55

Reims: huit blessés, dont deux graves, lors d'un rassemblement de tuning

Reims: huit blessés, dont deux graves, lors d'un rassemblement de tuning

Monde    Actualisé le 23.05.2026 - 10:56

Frappe sur un lycée en Ukraine: le bilan monte à 10 morts

Frappe sur un lycée en Ukraine: le bilan monte à 10 morts

Monde    Actualisé le 23.05.2026 - 10:48

Articles les plus lus

Administration Trump: démission de la cheffe du renseignement

Administration Trump: démission de la cheffe du renseignement

Monde    Actualisé le 22.05.2026 - 19:46

Administration Trump: démission de la cheffe du renseignement

Administration Trump: démission de la cheffe du renseignement

Monde    Actualisé le 22.05.2026 - 19:58

Le chef de l'opposition turque appelle à la résistance

Le chef de l'opposition turque appelle à la résistance

Monde    Actualisé le 22.05.2026 - 22:16

Sénégal: le président Faye limoge le Premier ministre Ousmane Sonko

Sénégal: le président Faye limoge le Premier ministre Ousmane Sonko

Monde    Actualisé le 23.05.2026 - 03:30