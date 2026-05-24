Potentiels tirs près de la Maison Blanche, police en masse

D'importantes forces de police sont mobilisées samedi soir dans le quartier de la Maison Blanche à Washington après que des tirs ont été entendus près de la Maison Blanche. Le chef du FBI a confirmé ces tirs.

Le président Donald Trump était présent à la Maison Blanche au moment de cet incident.

La police a bouclé l'accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l'AFP de pénétrer dans la zone.

Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté sur le réseau social X qu'on leur avait ordonné de courir se mettre à l'abri dans la salle de presse de la Maison Blanche.

/ATS