Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

Un drone russe a touché un immeuble résidentiel en Roumanie, membre de l'OTAN, dans la ville de Galati, près de la frontière avec l'Ukraine, a indiqué vendredi le ministère roumain de la défense. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un drone russe 'a pénétré dans l'espace aérien roumain, a été suivi par radar jusqu'à la partie sud de la ville de Galati, puis s'est écrasé sur le toit d'un immeuble d'habitation, provoquant un incendie lors de l'impact', a écrit le ministère dans un communiqué.

Des incursions de drones en Roumanie ont été détectées à plusieurs reprises depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine voisine en février 2022, mais c'est la première fois qu'un de ces engins s'abat sur un immeuble résidentiel.

Alerte nationale en Ukraine

Quand les drones ont été détectés près de l'espace aérien roumain, deux chasseurs F-16 ont décollé de la base aérienne de Fetesti, dans l'est de la Roumanie, et ont été 'autorisés à engager le combat avec les cibles pendant toute la durée de l'alerte', a-t-il ajouté.

Selon les services de secours roumains, la totalité de la charge du drone a explosé et les deux occupants de l'appartement touché, qui ont pu évacuer le bâtiment par leurs propres moyens, ont été pris en charge médicalement sur place pour des écorchures.

Une alerte aérienne nationale a été déclenchée en Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi en prévision de nouveaux raids russes.

/ATS