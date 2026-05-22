Sénégal: le président Faye limoge le Premier ministre Ousmane Sonko

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, 'a mis fin aux fonctions' de son Premier ministre et ancien mentor Ousmane Sonko et à celles de son gouvernement vendredi soir par décret, après des mois de tensions entre les deux hommes.

Selon une déclaration lue à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence Oumar Samba Ba, le président 'a mis fin aux fonctions de monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'Etat membres du gouvernement'.

'Les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes', poursuit la déclaration.

Alors farouche opposant au président Macky Sall (2012-2024), M. Sonko avait été empêché de se présenter au scrutin présidentiel de février 2024 après une condamnation pour diffamation ayant entraîné la perte de ses droits civiques, et une vague de manifestations populaires contre le président Macky Sall et la possibilité qu'il brigue un troisième mandat.

M. Sonko avait alors désigné Bassirou Diomaye Faye pour le remplacer. Depuis l'élection de M. Faye, les tensions n'ont cessé de monter entre le président et son ancien mentor et charismatique Premier ministre, dont l'influence considérable avait contribué à porter le duo au pouvoir.

Avec une rhétorique panafricaniste, Ousmane Sonko avait suscité un engouement passionné parmi la jeunesse désabusée du Sénégal à l'approche de la présidentielle de 2024 et après des mois d'un bras de fer avec le pouvoir de Macky Sall.

'Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le coeur léger à la cité Keur Gorgui', quartier dakarois où se trouve son domicile, a immédiatement réagi M. Sonko sur son compte Facebook.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montraient des soutiens de M. Sonko affluer vers son domicile et crier son nom quelques instants après l'annonce de son renvoi du gouvernement.

Depuis plusieurs mois, les tensions entre le chef de l'Etat et le chef du gouvernement étaient apparues au grand jour, rendant la perspective de leur entente de plus en plus incertaine.

Le parti de M. Sonko domine largement l'Assemblée nationale sénégalaise après avoir remporté à une écrasante majorité les élections législatives de novembre 2024.

/ATS