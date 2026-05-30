Trump « est toujours en excellente santé », selon son médecin

Le président américain Donald Trump 'est toujours en excellente santé', selon un rapport médical rendu public vendredi. Les examens annuels de routine du milliardaire républicain de 79 ans ont eu lieu plus tôt cette semaine.

'Le président Trump [...] présente des fonctions cardiaques, pulmonaires, neurologiques et physiques générales solides', a déclaré le médecin, le capitaine de la marine Sean Barbabella.

Il a jugé M. Trump 'pleinement apte à exercer toutes les fonctions de commandant en chef et de chef de l'Etat'.

/ATS