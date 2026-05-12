Trump va passer des examens médicaux annuels le 26 mai

Le président américain Donald Trump, 80 ans le mois prochain, va se soumettre à un bilan de ...
Trump va passer des examens médicaux annuels le 26 mai

Trump va passer des examens médicaux annuels le 26 mai

Photo: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin

Le président américain Donald Trump, 80 ans le mois prochain, va se soumettre à un bilan de santé annuel le 26 mai à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, a annoncé la Maison-Blanche lundi. Il s'agit d'examens de routine, notamment dentaires.

Le milliardaire républicain - le président le plus âgé à avoir prêté serment aux Etats-Unis - n'échappe pas aux questions et spéculations sur sa santé, même si elles sont loin d'atteindre l'intensité de celles posées pour son prédécesseur à la Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden. Il assure régulièrement à la presse être en bonne santé physique et mentale.

En octobre dernier, Donald Trump avait effectué sa deuxième visite médicale de 2025. Le bulletin médical publié après cet examen de routine indiquait qu'il était 'en excellente santé' et que son âge cardiaque était 'd'environ 14 ans plus jeune que son âge chronologique' (son âge réel, ndlr).

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, le dirigeant américain a été vu de temps à autre avec des hématomes sur la main droite, parfois maquillés. La Maison-Blanche a attribué ses marques à sa prise régulière d'aspirine à des fins cardiovasculaires.

L'exécutif a également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne, causant des gonflements ou encore des crampes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ukraine: attaque aérienne sur Kiev après l'expiration de la trêve

Ukraine: attaque aérienne sur Kiev après l'expiration de la trêve

Monde    Actualisé le 12.05.2026 - 04:05

Les Emirats arabes unis ont frappé l'Iran en avril (presse)

Les Emirats arabes unis ont frappé l'Iran en avril (presse)

Monde    Actualisé le 12.05.2026 - 03:12

Un vol d'évacuation de passagers du MV Hondius atterrit à Eindhoven

Un vol d'évacuation de passagers du MV Hondius atterrit à Eindhoven

Monde    Actualisé le 12.05.2026 - 01:19

Une centaine de manifestants contre Cassis au dîner de la CICAD

Une centaine de manifestants contre Cassis au dîner de la CICAD

Monde    Actualisé le 11.05.2026 - 21:02

Articles les plus lus

Hantavirus: dernières évacuations attendues lundi

Hantavirus: dernières évacuations attendues lundi

Monde    Actualisé le 11.05.2026 - 12:36

Une centaine de manifestants contre Cassis au dîner de la CICAD

Une centaine de manifestants contre Cassis au dîner de la CICAD

Monde    Actualisé le 11.05.2026 - 21:02

Un vol d'évacuation de passagers du MV Hondius atterrit à Eindhoven

Un vol d'évacuation de passagers du MV Hondius atterrit à Eindhoven

Monde    Actualisé le 12.05.2026 - 01:19

Les Emirats arabes unis ont frappé l'Iran en avril (presse)

Les Emirats arabes unis ont frappé l'Iran en avril (presse)

Monde    Actualisé le 12.05.2026 - 03:12

Hantavirus: dernières évacuations attendues lundi

Hantavirus: dernières évacuations attendues lundi

Monde    Actualisé le 11.05.2026 - 12:36

Berne rejoint la coalition pour rapatrier des enfants ukrainiens

Berne rejoint la coalition pour rapatrier des enfants ukrainiens

Monde    Actualisé le 11.05.2026 - 19:53

Une centaine de manifestants contre Cassis au dîner de la CICAD

Une centaine de manifestants contre Cassis au dîner de la CICAD

Monde    Actualisé le 11.05.2026 - 21:02

Un vol d'évacuation de passagers du MV Hondius atterrit à Eindhoven

Un vol d'évacuation de passagers du MV Hondius atterrit à Eindhoven

Monde    Actualisé le 12.05.2026 - 01:19

Un membre d'équipage suisse du paquebot « Hondius » en quarantaine

Un membre d'équipage suisse du paquebot « Hondius » en quarantaine

Monde    Actualisé le 10.05.2026 - 19:52

Un avion de Turkish Airlines prend feu à Katmandou, aucun blessé

Un avion de Turkish Airlines prend feu à Katmandou, aucun blessé

Monde    Actualisé le 11.05.2026 - 08:32

Hantavirus: dernières évacuations attendues lundi

Hantavirus: dernières évacuations attendues lundi

Monde    Actualisé le 11.05.2026 - 12:36

Berne rejoint la coalition pour rapatrier des enfants ukrainiens

Berne rejoint la coalition pour rapatrier des enfants ukrainiens

Monde    Actualisé le 11.05.2026 - 19:53