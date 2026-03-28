Un attentat déjoué samedi devant la Bank of America à Paris

Un attentat à l'engin explosif a été déjoué samedi à Paris devant l'établissement bancaire ...
Un attentat déjoué samedi devant la Bank of America à Paris

Un attentat déjoué samedi devant la Bank of America à Paris

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Un attentat à l'engin explosif a été déjoué samedi à Paris devant l'établissement bancaire américain Bank of America grâce à l'intervention de policiers qui ont interpellé un homme s'apprêtant à allumer le dispositif, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Les faits se sont déroulés vers 3h30, rue de la Boétie, dans le centre-ouest de la capitale française, devant les locaux de la Bank Of America. Des policiers y ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant l'établissement.

L'engin était composé d'un bidon de cinq litres de liquide, probablement de l'hydrocarbure, et d'un système de mise à feu, selon une des sources. L'enquête est confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Selon plusieurs médias français, une deuxième personne aurait pris la fuite.

/ATS
 

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