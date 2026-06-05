Un juge invalide des restrictions de Trump à l'immigration légale

Un juge fédéral américain a invalidé vendredi une série de restrictions à l'immigration légale ...
Un juge invalide des restrictions de Trump à l'immigration légale

Un juge invalide des restrictions de Trump à l'immigration légale

Photo: KEYSTONE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Un juge fédéral américain a invalidé vendredi une série de restrictions à l'immigration légale imposées par l'administration Trump à la suite d'un attentat mortel à Washington en novembre, perpétré par un ressortissant afghan.

Les services de citoyenneté et d'immigration (USCIS) ont édicté une série de restrictions visant les ressortissants de 39 pays à la suite de l'attentat qui a coûté la vie à une militaire de la Garde nationale, rappelle le juge, concluant que ces restrictions sont 'illégales'.

'Depuis, les individus de ces pays se sont vus catégoriquement empêchés d'obtenir des décisions finales portant, entre autres, sur leurs demandes d'asile, de permis de travail, de carte verte, ou de naturalisation', souligne-t-il.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ebola: plan de 518 millions de l'OMS et l'Agence de santé africaine

Ebola: plan de 518 millions de l'OMS et l'Agence de santé africaine

Monde    Actualisé le 05.06.2026 - 15:55

L'ONU demande 331,5 millions de dollars en plus pour le Liban

L'ONU demande 331,5 millions de dollars en plus pour le Liban

Monde    Actualisé le 05.06.2026 - 10:37

Petro accuse les « alliés » des USA d'être des « génocidaires »

Petro accuse les « alliés » des USA d'être des « génocidaires »

Monde    Actualisé le 05.06.2026 - 03:13

Le corps retrouvé porte des vêtements similaires à ceux de Lyhanna

Le corps retrouvé porte des vêtements similaires à ceux de Lyhanna

Monde    Actualisé le 04.06.2026 - 18:33

Articles les plus lus

Hongrie/Marche des fiertés: fin des poursuites

Hongrie/Marche des fiertés: fin des poursuites

Monde    Actualisé le 04.06.2026 - 17:59

Le corps retrouvé porte des vêtements similaires à ceux de Lyhanna

Le corps retrouvé porte des vêtements similaires à ceux de Lyhanna

Monde    Actualisé le 04.06.2026 - 18:33

Petro accuse les « alliés » des USA d'être des « génocidaires »

Petro accuse les « alliés » des USA d'être des « génocidaires »

Monde    Actualisé le 05.06.2026 - 03:13

L'ONU demande 331,5 millions de dollars en plus pour le Liban

L'ONU demande 331,5 millions de dollars en plus pour le Liban

Monde    Actualisé le 05.06.2026 - 10:37

UE: protection des Ukrainiens en âge de conscription en question

UE: protection des Ukrainiens en âge de conscription en question

Monde    Actualisé le 04.06.2026 - 11:19

Quatre morts dans un accident d'avion en Croatie (police)

Quatre morts dans un accident d'avion en Croatie (police)

Monde    Actualisé le 04.06.2026 - 14:29

Migrants: l'ONU demande à l'UE de reconsidérer ses nouvelles règles

Migrants: l'ONU demande à l'UE de reconsidérer ses nouvelles règles

Monde    Actualisé le 04.06.2026 - 15:31

Hongrie/Marche des fiertés: fin des poursuites

Hongrie/Marche des fiertés: fin des poursuites

Monde    Actualisé le 04.06.2026 - 17:59