Robert Sandoz nommé à la tête du Théâtre du Jura

Le Théâtre du Jura tient son directeur. L'artiste chaux-de-fonnier Robert Sandoz a été nommé mercredi. Il a été choisi par le Conseil de Fondation parmi 17 dossiers, venus de Suisse, de France et de Belgique.

Le Théâtre du Jura, un lieu de partage

Robert Sandoz imagine le Théâtre du Jura comme un lieu de partage entre le public et les artistes, un lieu d'histoires et surtout, un lieu dédié à tous les arts. Il est lui-même un artiste aux multiples facettes : il est connu pour avoir mis en scène une quarantaine de pièces et a travaillé sur les spectacles d'autres artistes, notamment le Jurassien Lionel Frésard. Il est également musicien et chanteur. « Je tiens d'ailleurs à ce que le Théâtre du Jura soit un lieu où se mêlent la danse, le théâtre professionnel et pourquoi pas amateur, la musique… Mais je souhaite aussi en faire un lieu dédié à la formation, au partage », explique Robert Sandoz. Il compte inscrire l'institution dans la vie locale, mais pas que : « J’espère pouvoir mettre en place des collaborations : avec le CCRD, bien sûr, mais aussi d’autres événements culturels comme le Chant du Gros. Et pourquoi pas plus loin, travailler avec des acteurs de l’Arc jurassien, et pourquoi pas de France voisine. »