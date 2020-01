« Le Jura ne tolère ni la violence ni l’homophobie »

« L’homophobie n’est pas une opinion ». Cette citation a été reprise mardi par le comité de soutien interjurassien à la votation du 9 février « Contre les discriminations OUI ». Ce dernier a été mis sur pied par Juragai et est composé de personnalités du monde associatif ou politique provenant du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Le peuple suisse est appelé à se prononcer sur l’extension de la norme antiraciste aux discriminations basées sur l’orientation sexuelle. Les discriminations et l’incitation publique à la haine pourraient ainsi être sanctionnées.