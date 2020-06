Du bois de la région en libre-service

Acheter des planches, des piquets ou des lattes en libre-service : c’est désormais possible à Tramelan. Valforêt vient d’ouvrir son « shop », à la scierie du Moulin Brûlé, au bord de la route qui mène à Tramelan. Les articles sont plutôt destinés aux particuliers, qui souhaitent construire ou bricoler, et surtout utiliser du bois local. Jean-Marc Friedli, directeur de Valforêt, en est conscient : il ne sera pas toujours possible de s’aligner sur les prix de la grande distribution.