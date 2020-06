Rouler grâce à du fumier, c’est devenu une réalité à Bure

Du carburant fabriqué en Ajoie et bio de surcroît. Claude Etique a installé la première station-service 100% biogaz de Suisse Romande. Depuis vendredi, il fait le plein de sa voiture avec son propre carburant, dont la pompe se trouve à côté de son installation de biogaz destinée en premier lieu à la production d’électricité. La station-service est encore en phase de test et n’est pas ouverte au public. Elle produit 3 m3 de gaz par heure, l’équivalent de 3 litres d’essence. C’est l’aboutissement du rêve de l’agriculteur de Bio énerg’étique, « on a tous vu Retour vers le futur, Marty met des bananes dans la DeLorean, ce serait vraiment cool à terme de pouvoir rouler avec des déchets ». L’Ajoulot y est donc parvenu puisque sa voiture roule désormais avec les déchets de tonte des voisins ou encore du fumier des fermes de la région.