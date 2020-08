Delémont Non 5G remet son opposition collective

L’installation de la 5G fait toujours débat dans le canton. Le collectif Delémont NON 5G s’est réuni ce lundi à l’Hôtel de Ville pour remettre son opposition collective à la chancelière communale Edith Cuttat Gyger. 591 signatures ont été récoltées en l’espace de 9 jours ouvrables. Pour rappel, l’opérateur Swisscom souhaite doter de la 5G l’actuelle installation de communication sur le toit de l’hôpital du Jura à Delémont.

Delémont Non 5G, épaulé du collectif Jura Non 5G, déplore notamment le manque d’information de la population sur le projet, qui avait été déposé durant la période estivale. (https://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=5082810). Il dénonce également le fait que l’antenne soit installée sur le toit d’une institution publique de santé.







En parallèle à l’opposition au projet, les deux collectifs demandent à l’H-JU d’appliquer « le principe de précaution demandé par l’association des médecins suisses (FMH) et Médecins pour l’Environnement (MfE) et de retirer son autorisation de propriétaire du fonds au projet de l’opérateur ». Il propose également de développer la fibre optique à Delémont et au Jura « comme alternative de haut-débit fiable et sans rayonnement ».

Après avoir été pointé du doigt par le collectif, l’H-JU s’était défendu ces dernières semaines et avait affirmé avoir « pris toutes les précautions possibles » afin de s’assurer du respect du cadre légal. Pour rappel, le collectif JuraNON5G avait déjà lancé une pétition cantonale contre le projet de 5G sur le toit de l’Hôpital du Jura l’année passée. /comm-sab