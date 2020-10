Une imprimante 3D en béton dans le Jura

Les Matériaux Sabag ont récemment acquis un nouvel outil de travail à la pointe de la technologie. Une imprimante de béton en trois dimensions permet au fabriquant delémontain de franchir le cap de l'industrie 4.0. L'entreprise est la première en Suisse à déployer ce système développé par MOBBOT. Le nouvel outil doit permettre de produire plus de pièces sur mesure dans des délais plus courts. Il s'agit notamment de chambres à câbles et de puits pour les eaux usées. Après une phase de tests, le robot s'apprête à livrer son plein potentiel. Le responsable d'exploitation des Matériaux Sabag Cédric Theubet décrit son fonctionnement.