Élection au Gouvernement : les résultats en direct

Les Jurassiennes et Jurassiens se rendent aux urnes ce dimanche 8 novembre pour renouveler l’exécutif cantonal. Sept candidats sont encore en lice pour l’un des cinq sièges au Gouvernement : Martial Courtet (PDC), Stéphane Babey (PDC), Nathalie Barthoulot (PS), Rosalie Beuret Siess (PS), Jacques Gerber (PLR), David Eray (PCSI) et Céline Robert-Charrue Linder (Les Verts). Résultats et réactions de cette élection sont à suivre en direct ci-dessous et sur notre carte interactive.

Le point à 14h30 : Alors qu’on connaît les résultats de 49 communes, les cinq ministres sortants sont en tête : Jacques Gerber remporte 9’556 voix, suivi par Martial Courtet avec 9’543 voix. Les deux PS se suivent de près. Rosalie Beuret Siess a 7’901 voix et Nathalie Barthoulot 7’861. David Eray est 5e avec 7’450 voix.

Stéphane Babey n’est pas loin derrière, avec 7'386 voix. Céline Robert-Charrue Linder comptabilise 3'975 suffrages./gtr-cto