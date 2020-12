Rester sobre en janvier

« Faire une pause d’alcool, c’est bon pour le corps et la tête », c’est avec ce slogan que la campagne « Dry January » bat son plein. Ce concept vise la réduction de la consommation d’alcool, voire son arrêt, durant le mois de janvier qui suit la période des fêtes. Il a vu le jour au Royaume-Uni en 2013 et fait désormais son apparition en Suisse pour la première année. En Romandie, ce projet-pilote est mis sur pied par la Croix Bleue Suisse, le GREA (Groupement Romand des Etudes sur les Addictions) ainsi que l’organisation Staatslabor et soutenu par l’Office fédéral de la santé publique. Dans la région, la campagne est portée par Addiction Jura, qui souligne que les bénéfices d’une pause sont nombreux et qu’il s’agit aussi là d’une opportunité pour réfléchir au rapport de chacun à l’alcool et de questionner sa propre consommation : « Le Dry January s’adresse au buveur occasionnel et au consommateur régulier. Nous émettons, par contre, des réserves concernant les personnes dépendantes à l’alcool par rapport aux dangers liés à un sevrage trop brusque », explique Marion Simon, intervenante en addiction au sein d’Addiction Jura.