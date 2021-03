Des bons d’achat en soutien à l’économie locale à Haute-Sorne

L’argent offert par la commune de Haute-Sorne doit rester sur le territoire communal. C’est en substance le message que font passer les autorités avec un nouveau système qu’elles ont développé en cette période de coronavirus : les bons d’achat. Dès les prochains jours, ces bons seront distribués à différents particuliers. Ils sont appelés à remplacer l’argent en cash que la commune offrait pour différents prix gagnés par ses citoyens, pour des aboutissements professionnels, en guise d’allocations de naissance ou encore dans le cadre des jetons de présence dans les diverses commissions. Ces bons pourront être utilisés auprès de différents commerçants et artisans de la commune fusionnée qui ont donné leur accord pour faire partie d’une future association les regroupant.





Un certain enthousiasme

D’après Etienne Dobler, conseiller communal en charge des finances, cette démarche a reçu un accueil très favorable auprès des différentes parties. Actuellement, plus de 50 artisans et commerçants prennent part à ce nouveau système qui est né de l’envie d’aider l’économie locale en ces temps difficile. « On a évoqué plusieurs pistes pour apporter notre soutien. La diminution de certaines charges aurait pénalisé d’autres citoyens. L’idée des bons d’achat a donc fait son chemin », indique Etienne Dobler. Ce dernier souligne que la démarche ne sera pas uniquement valable durant le coronavirus, mais au-delà des prochains mois également.