Commentaire : le Blick de travers

J’ai beau lire et relire ces brûlots du Blick, je ne vois toujours pas la moindre source. En presque 24h du côté de Zurich, on n’a toujours pas pris la peine d’appeler la direction des clubs pour avoir un écho. Du démenti ferme et sans équivoque du HCA ? Pas une lettre. Des joueurs et de leurs agents ? Pas une miette. « La sanction pour trahison d’Hazen et Devos devrait être de regarder la finale, sans la jouer », conclut ce vendredi l’édito de Dino Kessler. Avouez, ils vous foutent un peu les chocottes ces deux-là, non ? Alors vous étalez votre fantasme de les voir absents pour la finale, sans doute servi par une fuite ou confidence douteuse venant de l’entourage de Kloten.

Avouez encore que le timing est bien choisi. On tente de faire vaciller le petit Jurassien, parce que le risque qu’il vous dame le pion est réel. Qui exactement tire les ficelles ? Le doute persiste, mais la manigance est zurichoise. C’est une honte pour vos ambitions. Une honte pour la supposée grandeur de votre club. Une insulte à vos joueurs que vous n’estimez pas capables de gagner sans coup bas dans les deux bijoux de famille du HC Ajoie.

Vous pensiez déstabiliser votre adversaire ? Susciter un climat de torpeur, de méfiance, d’inquiétude et de dégoût autour du HCA ? Vous n’avez en définitive gagné que le mépris de ses supporters. La haine de ses ultras, sans doute. Et la furieuse envie d’une vaillante équipe jurassienne de vous faire bouffer votre journal à la fin de la série. Alors merci. Merci parce que vous venez peut-être d’offrir aux Ajoulots, à Hazen et Devos, ce « supplément d’âme » qui forge les exploits. Rendez-vous sur la glace. Face à face. Les yeux dans les yeux. Là où l’on ne peut plus se cacher.